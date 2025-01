Conferenza stampa Inzaghi: «Il Milan ha qualità e ricordo ancora il derby perso, ma voglio la quarta Supercoppa consecutiva. Su Conceicao...»

Conferenza stampa Inzaghi alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan: le dichiarazioni del tecnico anche su Conceicao

Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan.

DERBY IN FINALE – «Il derby è una partita particolare, emozionante. Ci sarà il primo trofeo stagionale in palio, il mio 13esimo, da quando sono a Milano è sempre stata una partita diversa dall’alta. Ci ricorda partite meravigliose, la vittoria qui, in semifinale di Champions, il 22 aprile. Ci ricordiamo anche l’ultima, è stata una sconfitta che abbiamo meritato di perdere. Cercheremo di evitare gli errori di quella partita, sapendo che il Milan ha cambiato allenatore ma ha giocatori di qualità».

HA PIU’ VISTO CONCEICAO DOPO QUEL MANCATO SALUTO NEL MATCH COL PORTO IN CHAMPIONS – «No, non ci siamo più visti o parlati, ma non è successo nulla di particolare. Era un ottavo di finale visto e sentito, siamo stati tanti anni insieme e abbiamo condiviso lo spogliatoio. Abbiamo avuto un grande maestro come Eriksson che ha indirizzato molti di noi giocatori verso la professione da allenatore».

IL MILAN DI CONCEICAO – «C’è stata solo una partita da analizzare. Conceicao i suoi principi li conosciamo, p un allenatore verticale che alle proprie squadra dà grande organizzazione. Non mollano mai, lo abbiamo visto in semifinale contro la Juventus. Nel primo tempo la Juventus sembrava avere in mano la partita, poi il Milan ha fatto un grande secondo tempo e ha meritato la finale».

RIYADH PORTA BENE ALL’INTER – «Sarebbe importantissimo vincere, sarebbe la quarta consecutiva all’Inter, la terza a Riyadh. Negli ultimi anni ha ancora più valore, perché vincere in due partite ravvicinate in quattro giorni ti dà soddisfazione ancora maggiore. Troveremo un avversario di valore che avrà la nostra stessa voglia di vincere questo trofeo».

TANTI TIFOSI IN ARABIA – «Ci fa piacere, sono sempre stati calorosi e affettuosi. Noi promettiamo di mettere tutto in campo, sapendo che ci saranno delle difficoltà perché troveremo una squadra di qualità, organizzata».

THURAM E LEAO – «Intanto vediamo come andrà l’allenamento di Thuram oggi, cercherà di allenarsi ma quando torneremo avremo sei partite in diciotto giorni. Sicuramente non prenderemo rischi e valuteremo. Leao è un giocatore importante come ne abbiamo anche noi, vedremo domani sera chi sarà in campo»

UN GIOCATORE DEL MILAN CHE TEME – «No, il Milan l’abbiamo guardato e lo guarderemo oggi, sapendo che ci concentreremo su quello che dovremo fare noi. Ha una rosa di qualità, con giocatori di gamba e di strappo. Abbiamo analizzato il derby di andata, anche se c’era un altro allenatore, e la partita in semifinale contro la Juventus. Sappiamo cosa dovremo fare, dovremo essere bravi noi a gestire la palla quando l’avremo».

