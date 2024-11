Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Real Madrid Milan

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo la vittoria del Milan per 1-3 contro il Real Madrid in Champions League

Fonseca è intervenuto un conferenza stampa dopo Real Madrid Milan, big match di Champions League terminato 1-3.

IL SUO MILAN – «Devo essere onesto: queste partite sono totalmente diverse da quelle che abbiamo in Serie A. È il Milan che io voglio, ma non possiamo essere sempre la stessa squadra in Serie A. Solo chi è in Italia lo capisce: qui non c’è squadra uomo a uomo a tutto campo e per questo io devo avere attenzione quando si fanno questi paragoni. In Europa possiamo essere questo tipo di squadra, ma spesso in Italia non c’è possibilità di fare questo tipo di partite».

LA SCELTA DI MUSAH – «Abbiamo cercato di fermare Vinicius che è molto forte nell’uno contro uno».

L’IMPORTANZA DI MORATA – «Non è per il gol: ma è come lavora per la squadra, come crea dubbi nelle squadre avversarie, che è importante».

LA MOSSA ANTI REAL MADRID – «A Monza non ho fatto giocare Royal, Musah, Tomori, Leao, perché avevo già studiato il Real Madrid e avevo questa partita in mente».

IL CENTROCAMPO – «Fofana, Reijnders e Pulisic e Morata sono stati decisivi per come hanno controllato la partita con la palla e senza palla. Mi piace il coraggio che hanno messo i mediani».

IL MILAN FA MEGLIO QUANDO PARTE SFAVORITO – «No, sono le caratteristiche delle partite. Siamo in crescita in tante cose. Questa partita è stata più aperta, in cui potevamo giocare in modo diverso. Ci sono tante partita in Italia contro squadre che si chiudono bene. Non è la stessa cosa giocare contro Monza o Cagliari, che marcano uomo a uomo a tutto campo, o contro squadre che giocano come il Real Madrid. È più difficile giocare contro le squadre italiane per noi».