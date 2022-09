Compleanno Savicevic, gli auguri social del Milan – FOTO

Dejan Savicevic, indimenticata leggenda rossonera, compie oggi 56 anni. Il Milan ha voluto celebrarlo sui propri profili social:

Happy Birthday to our one and only genius. Have a great day, Dejan Savicevic! 🧞‍♂️

⚽🎥 https://t.co/s225d8IgML#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/p38q2oqSk2

— AC Milan (@acmilan) September 15, 2022