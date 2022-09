Chiellini: «Il Milan ha tre giocatori che sono di un altro livello». Le parole dell’ex capitano della Juventus

In collegamento con Sky Sport Giorgio Chiellini ha parlato così del Milan.

Le sue dichiarazioni: «Dopo che vinci un campionato hai due strade: o hai la pancia piena ed inizi male o continui a migliorare. Il Milan sta continuando a crescere. Ha tre giocatori di un altro livello, come Leao, Theo e Maignan. Poi ci sono altri che stanno crescendo tanto come Kalulu, Tomori e Tonali. Sono curioso di vedere cosa faranno anche in Champions».