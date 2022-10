Nella seconda giornata di Champions League Femminile vince la Roma grazie a due ex rossonere, pareggia la Juve

Nel rocambolesco 3-4 delle giallorosse contro il St.Polten a segno le due ex Milan Femminile, Giacinti e Giugliano. Pari in rimonta per le bianconere contro il Lione