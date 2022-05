RedBird detiene l’11% delle quote di Fenway Sports Group proprietario del Liverpool, non c’è conflitto di interesse con l’acquisto del Milan

RedBird Capital è sempre più vicino a diventare il nuovo proprietario del Milan visto che la trattativa con Elliott procede spedita verso la chiusura.

Come riportato da Repubblica RedBird detiene l’11% delle quote di Fenway Sports Group proprietario del Liverpool, ma non c’è conflitto di interesse con l’acquisto del Milan