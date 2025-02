Condividi via email

Castillejo Milan, l’ex rossonero trova una nuova squadra: destinazione da non credere! Segui le ultimissime sul club rossonero

Samuel Castillejo, ex calciatore di Milan (2018-2022) e Valencia (2022-23), dopo l’esperienza al Sassuolo, è rimasto svincolato senza aver trovato una sistemazione nelle ultime due sessioni di calciomercato. In rossonero, in campionato, ha collezionato 86 presenze mettendo a segno 7 gol.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, il calciatore spagnolo avrebbe accettato l’offerta del Johor Darul Ta club della Malaysia.