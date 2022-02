ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caso Kessie, Albertini: «Abbiamo superato l’addio di Van Basten, possiamo farcela». Le dichiarazioni dell’ex rossonero

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del caso Kessie.

TIFOSI STANCHI – «Prolungare la comunicazione spazientisce chi osserva ma è interessato ai fatti. Sarebbe più semplice dire “non rimango perché…”. Se ha deciso di scegliere un altro progetto, Kessie potrebbe dirlo. Palleggiarsi le responsabilità non serve».

FISCHI – «Nel momento un cui un giocatore scende in campo è giusto metterlo nella condizione di esprimersi nel modo migliore. Diciamo che contestarlo in questo momento è fuori luogo e non fa bene al Milan, oltre a non far bene al giocatore. Veste la maglia del Milan, quindi è giusto sostenerlo».

FARLO GIOCARE – «Prima di tutto Kessie è un giocatore importantissimo, lo ripeto, e poi Pioli come tutti quelli che lavorano nell’ambiente vuole il bene del Milan. Se manda in campo Franck è perché crede che possa dare il massimo e io credo, come lui, che sia un professionista. Non si risparmierà se sta pensando di andare altrove. Poi, ripeto, meglio metterlo nelle condizioni psicologiche migliori».

ADDIO KESSIE – «Abbiamo fatto a meno di Maldini in campo, Baresi, Van Basten…. Se siamo andati avanti senza di loro si può superare anche la mancanza di Kessie. L’addio di Donnarumma insegna: tutto passa».