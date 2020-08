Calciomercato Milan, Serge Aurier è l’obiettivo: Maldini non smentisce

Calciomercato Milan: i rossoneri hanno ripreso i contatti con il Tottenham per arrivare al terzino destro francese Serge Aurier

Calciomercato Milan: come riportato nella serata di ieri, i rossoneri hanno recentemente riallacciato i contatti con il Tottenham per arrivare all’acquisto del terzino destro francese Serge Aurier.

Il classe ’92 sembra essere diventato l’obiettivo principale del Milan per rinforzare la corsa bassa di destra dopo l’acquisto, già effettuato, di Kalulu negli scorsi mesi. Ieri nel pre-partita di Milan-Cagliari Paolo Maldini ha velatamente confermato l’interesse per Aurier: «Ne abbiamo parlato l’anno scorso, ma è ancora troppo presto. In queste settimane che i giocatori avranno per riposarsi dovremmo operare sul calciomercato».