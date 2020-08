Sky Sport – Milan, contatti avviati con il Tottenham per Serge Aurier

Secondo quanto affermato da Sky Sport questa sera, il Milan avrebbe avviato fitti contatti con il Tottenham per acquistare Serge Aurier. Il terzino destro classe ’92 ha totalizzato 1 gol e 5 assist nelle 33 gare disputate in stagione con gli Spurs.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Serge Aurirer sarebbe il primo obiettivo del Milan per rinforzare la corsia bassa di destra dopo l’arrivo, ufficializzato nei mesi scorsi di Kalulu.

AC Milan have started talks with Tottenham to sign Serge Aurier. He’s the main target as right back. 🔴⚫️ @PeppeDiSte @SkySport #transfers #Milan #THFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2020