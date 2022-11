Calciomercato Milan: che rimpianto Enzo Fernandez

Tra i giocatori che si stanno prendendo la scena al Mondiale c’è Enzo Fernandez, in passato vicino al Milan e ora forse un rimpianto

Come ricordato da Calciomercato.com è un giocatore che la società rossonera in estate aveva in pugno, grazie a un ottimo lavoro di Moncada. La strategia ha voluto che si aspettasse Renato Sanches, invano, e nel frattempo il centrocampista dal River si è trasferito al Benfica. In Portogallo ha avuto un impatto clamoroso, a suon di prestazioni di altissimo livello, gol e assist. E’ il giocatore che sarebbe servito al Milan, proprio in un reparto in cui manca il terzo titolare: via Kessie, a oggi siamo ancora in attesa di Vranckx. L’argentino sarebbe stato un upgrade incredibile e invece è diventato un grande rimpianto