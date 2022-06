Calciomercato Milan: futuro al Verona per l’ex obiettivo Ilicic?

Possibile futuro al Verona per l’ex obiettivo del Milan, Ilicic? L’Atalanta mira ad uno scambio con Ilic

Non è uno scioglilingua, ma una serie opzione per il calciomercato di Atalante a Verona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Su Josip Ilicic, ex obiettivo del Milan, oltre a Monza e Cremonese, ci sarebbe l’interesse dell’Hellas Verona.

Dall’altra parte invece alla Dea piace Ivan Ilic, accostato anche alla Lazio. Non è da escludere l’ipotesi di uno scambio tra le due squadre per i due quasi omonimi.