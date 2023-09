Milan-Kjaer, quale futuro? Un aspetto sarà decisivo

Calciomercato Milan, Simon Kjaer è in scadenza di contratto a fine stagione: sul futuro un aspetto sarà determinante

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in bilico nel calciomercato Milan estivo è stato Simon Kjaer, alla fine rimasto a Milanello in virtù di un contratto fino al 30 giugno del 2024.

Il danese vorrebbe finire la carriera in rossonero e per questo ci sarebbero già stati dei contatti per prolungare fino al 2025 ma la decisione finale verrà presa nella seconda parte della stagione anche in base al minutaggio concessogli da Stefano Pioli.