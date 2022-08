Calciomercato Milan: pronto il dispetto all’Inter. C’è Chalobah come possibilità per la difesa

Nelle ultime ore il Milan ha effettuato sondaggi importanti col Chelsea, euro-rivale in Champions League, per il 23enne Chalobah. I rossoneri puntano a trovare un accordo coi Blues laddove la trattativa con l’Inter si è arenata.

Il difensore centrale può partire solo a due condizioni: in prestito secco, in modo che a Londra possano garantirsi il diritto di valutarne la crescita alla fine della nuova avventura, e al prezzo di tre milioni di euro. Occhio agli incastri, però, perché l’altra condizione essenziale perché Chalobah possa lasciare Stamford Bridge è che dal Leicester arrivi Wesley Fofana. Sullo sfondo si muove anche il Lipsia ed è per questo che il Milan tiene calda ancora anche la pista Thiaw.