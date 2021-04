Calciomercato Milan, oltre 50 milioni verranno spesi per tre riscatti

Calciomercato Milan, oltre 50 milioni di euro verranno spesi per i riscatti di tre giocatori attualmente in prestito

Calciomercato Milan. A prescindere da quello che sarà il destino del Milan in questa stagione, i rossoneri (Champions o no) spenderanno oltre 50 milioni di euro per esercitare il diritto di riscatto su tre giocatori attualmente in prestito: Tonali, Meité e Tomori. I tre giocatori costeranno alle casse rossonere esattamente 51 milioni di euro così suddivisi:

Tonali, 15 milioni al Brescia

Meité, 8 milioni al Torino

Tomori, 28 milioni al Chelsea.