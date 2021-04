Tonali, una bella sorpresa: l’ingresso in campo lancia segnali positivi e fan ben sperare per il futuro, magari da subentrante come ieri

Tonali, una bella sorpresa: l’ingresso in campo lancia segnali positivi e fan ben sperare per il futuro, magari da subentrante come ieri. Ad un certo punto della gara, Pioli deve cambiare qualcosa e lo fa a metà del secondo tempo, quando la Sampdoria inizia ad abbassarsi, lasciando più campo e manovra di gioco al Milan che guadagna metri in totale libertà.

TONALI CREATIVO- Libertà che piace anche a Tonali, il quale sembra prendere l’iniziativa ed il pallino del gioco, le manovre partono quasi tutte da lui anche perchè il Milan non deve più difendere ma solo attaccare per trovare gli spazi giusti per arrivare in porta. La manovra d’attacco esalta l’ex Brescia e Gazzetta lo premia con un 6 pieno: “Il Tonali del Brescia resta un ricordo ma questo, lasciato libero, prende per mano il Milan, aiutando la difesa e permettendo che in tanti (Kessie compreso) vadano in attacco.