Tonali, senti Bennacer: «Sta crescendo, non è facile arrivare al Milan»

In un’intervista ai microfoni di MilanTV, Ismael Bennacer ha rilasciato qualche dichiarazione sul compagno di reparto Tonali

Sandro Tonali in fase di crescita. A riconoscerlo è anche Ismael Bennacer, compagno di reparto del centrocampista classe ’00. Ai microfoni di MilanTV, l’algerino parla così dell’ex Brescia.

«Sta crescendo e sta lavorando tanto. Non è facile arrivare in una squadra come il Milan cosìgiovane. Sta facendo bene ed è sulla strada giusta.»