Bennacer a Milan Tv: «Infortunio, Kessie e Tonali: vi racconto tutto»

Il centrocampista rossonero Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la situazione con il Diavolo

Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue dichiarazioni:

Sull’infortunio – «Lavoravo tantissimo per essere di nuovo in forma. Non stavo molto bene. Quando vedi che la squadra perde fa male. Non potevo fare niente. Ho dato la mia voce e ho aiutato come potevo fuori dal campo. Tutti mi sono stati vicini in società, anche la mia famiglia mi ha aiutato tanto. Ho provato a giocare come sempre e aiutare la squadra. Ho fame di giocare, ho fame di vincere con la squadra. Quando sono entrato a Firenze ho provato questo»

Sul finale di stagione – «Mancano 10 partite. La prossima partita è molto importante per noi, stiamo tutti bene. Siamo pronti per questo finale di stagione»

Su Kessie – «Con Franck ci troviamo bene in campo, ma anche con gli altri giocatori. Con Kessie gioco da tanto tempo»

Su Tonali – «Sta crescendo e sta lavorando tanto. Non è facile arrivare in una squadra come il Milan cosìgiovane. Sta facendo bene ed è sulla strada giusta»

Sul Milan – «Siamo il Milan e dobbiamo fare tutto in campo e fuori per fare il meglio durante la partita».