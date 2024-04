Nuovo allenatore Milan, Ordine scettico: «Lui è un azzardo e non scalda i cuori della tifoseria»

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TopCalcio24 sul tema nuovo allenatore del Milan. Il pensiero su Tedesco

LE PAROLE – «Sembrerebbe rispondere a uno dei requisiti che vengono accreditati al nuovo allenatore del Milan. Io, personalmente, penso che ricominciare la stagione prossima, già in ritardo per l’Europeo, molto lungo e molto faticosa, con una squadra che non conosci, con un mercato che cambierà un po’ le caratteristiche della squadra, con un nuovo allenatore che non ha mai frequentato il campionato italiano sia un azzardo. Ibrahimovic non parla con nessuno, sia con i giornalisti che con i cronisti; non è positivo, perché non trapela nulla di ciò che accadrà prossimamente. Non so se Tedesco sia una candidatura di Ibrahimovic. Io dico solo che Tedesco sicuramente non scalda i cuori della tifoseria milanista»