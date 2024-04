Conte Milan, Venerato sicuro: «Questo sarà il suo prossimo club, snobbato dai rossoneri»

Il giornalista Ciro Venerato durante il Tg Sport su Rai 2 ha svelato il futuro di Conte, accostato anche anche alla panchina del Milan

Le parole di Ciro Venerato durante il Tg Sport su Rai 2. Il giornalista ha svelato il futuro di Conte, accostato anche anche alla panchina del Milan:

CONTE AL NAPOLI – «Antonio Conte ha rotto gli indugi, è pronto a firmare per il Napoli, è certo di essere l’uomo giusto per rilanciare gli ex campioni d’Italia. Ora la palla passa a De Laurentiis che in questi mesi in attesa del feroce salentino ha valutato i profili di Pioli e Gasperini e messo nuovamente in standby Italiano. Cosa manca quindi per l’attesissimo annuncio? L’ex CT e il patron campano hanno definito tutti i dettagli economici, progetto triennale e cifre blu per un sodalizio storicamente attento ai conti, ma con una piazza in fermento e fortemente delusa da una stagione fallimentare, il presidente non può più permettersi mezze figure o tecnici da rilanciare. Antonio Conte è il rottamatore per eccellenza, sa ripartire e costruire dalle macerie. Sul mercato ha già esternato e dettato la legna, pochi acquisti, ma mirati, basta scommesse. Rosa eccelsa per Conte, va solo rilanciata mentalmente. Tutto chiaro e definito a patto che De Laurentiis rispetti il lavoro del tecnico evitando sgradite invasioni di campo. Parte tecnica gestita in toto dal nuovo allenatore, rispetto assoluto per reciproche competenze. Pochi giorni e sapremo se De Laurentiis sarà pronto a consegnargli le chiavi azzurre. Juventus e Milan lo hanno snobbato, un motivo in più per gustarsi la rivincita».