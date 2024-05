Fonseca Milan: due opzioni sul tavolo del portoghese, ma lui aspetta solo questa chiamata. Tutti gli aggiornamenti

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan in questi ultimi giorni c’è sicuramente anche Paulo Fonseca. L’attuale allenatore del Lille, in scadenza con il club francese al termine di questa stagione, è un’opzione concreta per sostituire Pioli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sul tavolo ha due proposte: quella del Milan (che però deve ancora decidere quale strada intraprendere) e soprattutto quella del Marsiglia (che gli darebbe le chiavi in mano del nuovo progetto). Il tecnico, però, aspetterebbe solo la chiamata dall’Italia.