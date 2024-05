Milan U23, c’è la svolta per la creazione della seconda squadra: un club SI RITIRA! Ecco l’annuncio del presidente del Lecco

Arrivano buone notizie per il Milan U23, ovvero la seconda squadra rossonera che dovrebbe iscriversi al campionato di Serie C (o Lega Pro) a partire dal prossimo anno. Per far sì che una nuova squadra si iscrivi al campionato è necessario che qualcun’altra rinunci. E’ quello che succederà al Lecco. Queste le parole del presidente del club appena retrocesso dalla Serie B, Paolo Di Nunno, riportate da Calcio e Finanza.

PAROLE – «Non farò la fideiussione da 350 mila euro necessaria per l’iscrizione in serie C. Non ho i soldi, devo pagare gli altri debiti. Ho detto al Comune di Lecco di chiedere un’apertura di credito di 350 mila euro per l’iscrizione in serie C. Mi è stato risposto che proveranno a cercare un imprenditore disposto a farlo. Ora sto vendendo la casa che ho in centro a Milano. Nei prossimi giorni firmerò l’atto e pagherò gli stipendi e i contributi di maggio e giugno. Sono una persona seria».