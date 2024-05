Milan Femminile, ancora nessun segnale per il rinnovo di Giuliani, l’IDEA del club

Chiusa la stagione 2023-24 il Milan Femminile pensa alla prossima. Sul tavolo anche i rinnovi, compreso quello di Giuliani

Il Milan Femminile ha chiuso la stagione 2023-24 al sesto posto in classifica. Ora testa alla prossima, anche per rilanciare le proprie ambizioni. In tal senso dopo gli addii di Bergamaschi e Fusetti è tempo di pensare ai rinnovi. Oggi è arrivata l’ufficialità di quello di Mesjasz ma sul tavolo del club c’è quello di Laura Giuliani che ha il contratto in scadenza a giugno.

Per ora, come riportato da Luca Maninetti, non c’è stato ancora nessun segnale ma le parti sono ottimiste di trovare una soluzione per proseguire insieme.