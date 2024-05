Calabria rende omaggio a Giroud: il messaggio del capitano per l’addio al Milan del francese – FOTO

Calabria rende omaggio a Giroud: il messaggio del capitano per l’addio al Milan del francese. Ecco cos’ha scritto – FOTO

Attraverso il proprio account Instagram, Davide Calabria ha mandato un lungo messaggio rivolto ad Olivier Giroud per celebrare l’attaccante francese che ha annunciato l’addio al Milan. Dal prossimo anno giocherà con i Los Angeles FC .

IL MESSAGGIO – «Caro Oli, è stato un onore condividere lo spogliatoio con te. Un campione in campo ma sopratutto fuori. Abbiamo passato tanti bei momenti in questi anni e te ne sarò sempre grato, per ciò che hai fatto e dato a me personalmente e al gruppo. Grazie davvero di cuore per tutto! Godiamoci questi ultimi giorni che ci aspettano insieme! Ti voglio e ti vorrò sempre bene amico mio! Ti auguro le migliori cose»