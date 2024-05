Milan Femminile, UFFICIALE il rinnovo di contratto di Mesjasz: il COMUNICATO con tutti i dettagli

Milan Femminile, UFFICIALE il rinnovo di contratto di Mesjasz: il COMUNICATO del club rossonero con tutti i dettagli

Arriva una notizia importante per quella che sarà la rosa che comporrà il Milan Femminile per la prossima stagione. Il club rossonero ha trovato infatti l’accordo per il prolungamento di contratto della difensore Malgorzata Mesjasz. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

LA NOTA – «AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Małgorzata “Gosia” Mesjasz.

Gosia, al Milan dalla stagione 2022/23, ha collezionato sino a oggi 42 presenze e 6 gol in rossonero. Il difensore ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026»