Kalulu saluta Pioli, Giroud e Kjaer: il MESSAGGIO social ai 3 che lasciano il Milan – FOTO

Kalulu saluta Pioli, Giroud e Kjaer: il MESSAGGIO social ai 3 che lasciano il Milan da parte del difensore centrale rossonero – FOTO

La partita di ieri è stata una delle più emozionanti di sempre per Pierre Kalulu e tutti i compagni. In occasione di Milan Salernitana, infatti, tutto il popolo rossonero si è unito in un abbraccio per ringraziare e salutare il tecnico Stefano Pioli e i due giocatori Olivier Giroud e Simon Kjaer. Tutti e 3 salutano il club rossonero al termine della stagione.

Questi i messaggi social che ha voluto riservare il difensore centrale per i tre che andranno via. All’allenatore ha scritto: «Grazie Mister!». Al francese: «Merci Champion!», ed in infine al danese: «Grazie Viking!».