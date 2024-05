Milan Femminile, Dubcova verso l’addio alle rossonere: tutte le OPZIONI sul tavolo per il futuro

Dopo gli addii di Bergamaschi e Fusetti il Milan Femminile potrebbe salutare anche Dubcova. Le ipotesi per il futuro

In casa Milan Femminile potrebbe esserci un nuovo addio dopo quelli di Fusetti e Bergamaschi.

Come riportato da Luca Maninetti, Kamila Dubcova verso l’addio alle rossonere. La calciatrice vorrebbe giocare con più costanza e dunque ad oggi non vi è interesse di proseguire con l’attuale club. Su di lei ci sarebbe l’interesse di due club italiani ma anche esteri, in particolare dal Belgio, Svizzera e Austria.