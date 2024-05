Simic e l’ADDIO a Pioli: «Grazie per aver creduto in me, in bocca al lupo per tutto». La FOTO pubblicata dal difensore

Il difensore del Milan Simic ha voluto ringraziare Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha fatto esordire il giovane classe 2005 e per questo motivo il difensore l’ha ringraziato tramite una storia su Instagram, di seguito il messaggio social.

PAROLE – «Grazie mister per aver creduto in me e avermi dato la possibilità di debuttare in Serie A. In bocca al lupo per tutto».