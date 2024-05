Nuovo allenatore Milan, Bonan sentenzia: «I rossoneri non vogliono accontentarsi. Su Conceicao e Fonseca…». Le parole del giornalista

Il giornalista Bonan è intervenuto a SkySport per analizzare la scelta che il Milan dovrà fare per il dopo Pioli.

PAROLE – «Credo che il Milan abbia delle forti ambizioni e non vuole accontentarsi, ma vincere e rilanciarsi ogni anno. Una parte del tifo, per motivi abbastanza misteriosi ha voluto scaricare subito Lopetegui, ma accanto a questo anche il Milan stesso non era convinto del tecnico spagnolo. Quello che è certo è che Conceiçao è un allenatore tosto, con grande carattere e che ha affrontato bene tutte le gare contro le italiane in questi ultimi anni. Fonseca sarebbe interessante, ma più come figura, è molto diverso dal tecnico del Porto ma io ho un bel ricordo di lui alla Roma, persona educata ed elegante».