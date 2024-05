Matkovic Milan, l’agente allo scoperto dopo le ultime voci: «Normale che i grandi talenti attirino l’attenzione». Le sue parole

Nelle ultime settimane è stato accostato al calciomercato Milan anche il nome di Anton Matkovic, giovanissimo attaccante attualmente in forza all’Osijek. Di seguito le parole del suo agente a L’Interista.

AG. MATKOVIC – «Non commento mai le voci su specifici club che riguardano questo o quel giocatore. Il mondo del calcio è piccolo ed è normale che i grandi talenti attirino l’attenzione di molti club. È sicuramente un giocatore migliore rispetto a gennaio e la mia intenzione per la sua carriera è arrivare a ripeterlo ogni 6 mesi. Come ho già detto, non ho voglia di commentare nessun club specifico che potrebbe o meno osservare Anton. Deve lavorare su se stesso e sceglieremo attentamente il prossimo passo insieme ai suoi genitori ed ai miei partner»