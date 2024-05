Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic e Moncada in sintonia: la scelta ricade su questi obiettivi

Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic e Moncada in sintonia: la scelta dei due dirigenti ricadrà su questi obiettivi

Calciomercato.com ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione legata alla panchina del Milan. Moncada e Ibrahimovic stanno lavorando in sintonia per arrivare a una scelta comune.

La nomina del successore di Pioli, stando a quanto si apprende, sarà ufficializzata solo al termine della stagione. Nel frattempo proseguono i contatti con Fonseca e Conceicao, i primi due della lista.