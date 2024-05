Rinnovo Maignan, un FATTORE farà la differenza: Ibrahimovic vuole capire questa cosa. I dettagli

Rinnovo Maignan, la volontà del portiere francese farà la differenza. Ibrahimovic vuole incontrare l’ex Lille, i dettagli

Uno dei temi caldi del calciomercato Milan della prossima estate sarà quello relativo al futuro di Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e i rossoneri vorrebbero procedere col prolungamento dell’accordo almeno fino al 2028.

Prima di sottoporre l’offerta ufficiale, però come riferito da calciomercato.com, Ibrahimovic vuole incontrare il ragazzo per capire la sua volontà: se Maignan esprimerà il desiderio di rimanere a Milanello allora le parti lavoreranno per la fumata bianca.