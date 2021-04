Calciomercato Milan, Di Marzio svela la decisione di Maldini su Tomori

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio annovera l’operazione riscatto Tomori tra gli affari praticamente fatti

Come scritto sul sito di Gianluca Di Marzio, il Milan sembra aver maturato velocemente quale sarà il destino di Fikayo Tomori. La dirigenza rossonera, che cercherà di ottenere uno sconto sul Chelsea, ha deciso di riscattare il difensore inglese dai blues.

Attualmente il riscatto fissato dal Chelsea per il cartellino di Tomori è di 28 milioni di euro, una cifra che i rossoneri proveranno a limare ma che non spaventa troppo la dirigenza in caso di qualificazione in Champions. Il futuro di Tomori sarà al Milan.