Calciomercato Milan, colpo di scena riguardo al futuro di un giocatore arrivato in prestito a gennaio. Maldini lo riscatta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi riguardo all’intenzione del Milan di riscattare Soualiho Meite dal Torino. Per il centrocampista i rossoneri sono dunque disposti a spendere 8 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo.

In questa seconda parte di stagione disputata con la maglia del Milan, Meite ha collezionato 16 presenze di cui 8 da titolare. Le ultime riguardo a Tomori.