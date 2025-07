Saelemaekers: il ritorno al Milan e la sfida di Allegri. Tutte le idee del tecnico sul belga

Saelemaekers Milan, Massimiliano Allegri stravede per il belga: tutte le idee del tecnico sull’ex Anderlecht e Roma

Dopo due stagioni itineranti tra Bologna e Roma, Alexis Saelemaekers è tornato a Milanello, e lo ha fatto con un messaggio chiaro: “Adesso sono qua per rimanere”. Le sue parole a Milan TV, nel giorno del raduno, hanno sottolineato non solo la sua gioia di essere tornato in quella che definisce una “famiglia”, ma anche la sua determinazione a “fare qualcosa di grande quest’anno”. Questa esperienza in prestito, a suo dire, lo ha fatto crescere sia come calciatore che come persona, e ora è pronto a “riprendersi qualcosa” con tutta la squadra.

Il belga, arrivato a Milano nel gennaio 2020 dall’Anderlecht, ha sempre mostrato un’impressione di costante crescita. La sua dedizione e la sua capacità di mettersi a disposizione dei vari tecnici lo hanno reso un elemento prezioso. È significativo come Alexis parli un italiano fluente, dimostrando una profonda comprensione della responsabilità che comporta indossare la maglia del Milan, sia dentro che fuori dal campo. In un momento in cui il club cerca di ricostruire una precisa identità dopo una stagione deludente, la sua presenza può essere un fattore stabilizzante.

Un Percorso di Crescita e Nuove Opportunità

La sua permanenza al Bologna non si è concretizzata a causa dei cambiamenti in panchina, con Vincenzo Italiano che ha voluto imprimere la sua impronta alla squadra. La Roma, invece, pur avendo apprezzato le sue prestazioni – sotto la guida di Ranieri ha giocato molto e in diverse posizioni (esterno a destra in un centrocampo a 4, esterno alto sia a destra che a sinistra) – non è riuscita a raggiungere le richieste del Milan, che valutava il giocatore oltre 20 milioni di euro. Questo testimonia il valore che il Milan attribuisce a Saelemaekers.

Ora, la palla passa ad Allegri. Il tecnico, al suo secondo ciclo in rossonero, ha finora mantenuto un certo riserbo sulle sue strategie. Tuttavia, un punto fermo sembra essere la volontà di costruire una squadra compatta, che sappia difendere e attaccare all’unisono. Questa filosofia è l’esatto contrario di quanto visto nelle ultime due stagioni e riporta alla mente il Milan scudettato di Pioli, una squadra coesa che si muoveva all’unisono, dove ogni giocatore era pronto a dare una corsa in più per il compagno.

Il Ruolo di Saelemaekers nel Nuovo Milan di Allegri

Saelemaekers rientra perfettamente nella tipologia di giocatori adatti a questo tipo di struttura tattica. In un modulo come il 4-3-3, la sua posizione naturale sarebbe quella di esterno alto, sia a sinistra che a destra, offrendo un’alternativa più equilibrata e meno offensiva rispetto a profili come Leao e Pulisic. La sua duttilità e la sua disciplina tattica saranno un punto di forza.

C’è anche un’ipotesi, al momento puramente teorica, che suggerisce un “trattamento alla Cuadrado”. Il colombiano, un esterno offensivo abile nel dribbling, fu reinventato da Allegri come terzino destro alla Juventus. Sebbene sia una suggestione intrigante, solo il tempo e il lavoro quotidiano a Milanello potranno confermare se Alexis potrebbe essere impiegato in un ruolo così inatteso.

Nel frattempo, Saelemaekers si gode il suo ritorno in rossonero, dimostrando ancora una volta la sua professionalità e la sua determinazione a dare il massimo ogni volta che verrà chiamato in causa. La sua storia al Milan, ricca di alti e bassi, sembra pronta per un nuovo capitolo, con la speranza che possa finalmente mettere radici e contribuire in modo significativo al successo della squadra. Il suo entusiasmo e la sua voglia di fare bene sono un segnale positivo per il futuro del Milan.

Fonte: Gazzetta dello Sport.