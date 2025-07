Mercato Milan, Moncada pesca in Francia! C’è un nuovo nome per il terzino sinistro, contatti già partiti

Mercato Milan, i rossoneri guardano in Francia per il ruolo di terzino sinistro: occhi su Melvin Bard, terzino classe 2000 del Nizza

Il calciomercato Milan è in piena attività sul mercato per rinforzare la fascia sinistra. Dopo la cessione di Theo Hernandez e la sorprendente scelta di Archie Brown di accasarsi al Fenerbahçe, i rossoneri si trovano a dover colmare un vuoto significativo in un ruolo chiave. L’attenzione della dirigenza, secondo quanto riportato da FootMercato, si è focalizzata su Melvin Bard, promettente terzino francese classe 2000 in forza al Nizza.

Melvin Bard: Il Profilo Ideale per il Milan?

Melvin Bard è un nome che circola con insistenza negli ambienti rossoneri. La sua giovane età, unita a qualità tecniche e fisiche che lo rendono un terzino moderno e completo, lo rende un profilo estremamente interessante per il progetto Milan. La sua capacità di spingere sulla fascia, unita a una solida fase difensiva, lo rende un potenziale erede ideale per Theo Hernandez, pur con caratteristiche diverse. Il giocatore ha mostrato una costanza di rendimento notevole con il Nizza, attirando su di sé l’attenzione di diversi club europei, segno della sua crescente reputazione nel panorama calcistico internazionale. La sua esperienza in Ligue 1 lo ha temprato, rendendolo pronto per un salto di qualità in un campionato competitivo come la Serie A.

La Trattativa con il Nizza e la Scadenza del Contratto

FootMercato sottolinea come la dirigenza del Milan si stia preparando ad avviare una trattativa ufficiale con il Nizza per Melvin Bard. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno 2028, una situazione che offre al Nizza una buona posizione contrattuale per chiedere un indennizzo significativo. Nonostante ciò, la volontà del Milan di assicurarsi un terzino di prospettiva potrebbe spingere i rossoneri a presentare un’offerta congrua. La concorrenza di altri club europei potrebbe però rendere la trattativa più complessa e innalzare il prezzo del cartellino. Il Milan dovrà muoversi con tempestività e decisione per non farsi sfuggire uno dei talenti più cristallini nel ruolo.

Le Alternative: Javi Galán e Fabiano Parisi

La lista dei desideri del Milan per la corsia sinistra non si esaurisce con Bard. La dirigenza rossonera, infatti, sta valutando anche altri profili per avere più opzioni sul tavolo. Tra le alternative spiccano i nomi di Javi Galán dell’Atletico Madrid e Fabiano Parisi della Fiorentina.

Javi Galán, terzino spagnolo, è un giocatore con esperienza e affidabilità. La sua militanza nell’Atletico Madrid lo ha abituato a un calcio di alto livello, garantendo una prontezza all’uso immediata. Tuttavia, la sua età (classe 1994) potrebbe renderlo un’opzione meno a lungo termine rispetto a Bard.

Fabiano Parisi, terzino italiano classe 2000 in forza alla Fiorentina, rappresenta un’altra interessante alternativa. Conosciuto per la sua corsa instancabile e la capacità di crossare, Parisi ha dimostrato di avere le qualità per affermarsi in Serie A. Essendo italiano, inoltre, faciliterebbe l’adattamento e l’inserimento nel contesto Milan. Il costo del cartellino e la volontà della Fiorentina di privarsi di un suo pilastro saranno fattori determinanti.

Il Milan, dunque, si trova di fronte a una scelta cruciale per la propria fascia sinistra. L’obiettivo è individuare il profilo che meglio si adatta alle esigenze tattiche di mister e che possa garantire solidità e spinta per le prossime stagioni. La corsa al nuovo terzino è appena iniziata, e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro della corsia mancina rossonera.