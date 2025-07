Theo Milan – Il terzino francese ha salutato i rossoneri tramite un video pubblicato sui propri social

Dopo sei stagioni intense e ricche di successi con la maglia del Milan, Theo Hernandez, il fulmineo terzino sinistro francese che ha incantato i tifosi con le sue cavalcate sulla fascia e i suoi gol decisivi, ha ufficialmente salutato il Diavolo per iniziare una nuova avventura con l’Al-Hilal. L’addio di uno dei pilastri più amati dai sostenitori del club di via Aldo Rossi è stato suggellato da un toccante video pubblicato sui suoi account social, un tributo visivo ai momenti più significativi vissuti in rossonero.

Il filmato, un vero e proprio collage di emozioni, ripercorre le tappe fondamentali del percorso di Hernandez con il Milan. Dalle prime, promettenti giocate che hanno subito conquistato i cuori dei fan, ai gol spettacolari che hanno fatto esultare San Siro, fino ai momenti di celebrazione delle vittorie più significative. Il difensore transalpino, infatti, è stato protagonista indiscusso della rinascita del Diavolo, culminata con la conquista dello Scudetto nella stagione 2021/2022, un trionfo atteso per undici lunghi anni e fortemente voluto dai tifosi milanisti.

Nel video, Theo Hernandez non ha solo mostrato le sue prodezze in campo, ma ha anche evidenziato il legame profondo che ha saputo costruire con l’ambiente del club meneghino. Immagini di abbracci con compagni di squadra come Zlatan Ibrahimovic, il carismatico attaccante svedese che ha guidato la squadra con la sua mentalità vincente, e Stefano Pioli, l’allenatore artefice della rinascita rossonera, si susseguono a quelle che lo ritraggono festante sotto la Curva Sud, simbolo indiscusso del tifo più passionale.

L’emozionante addio di Hernandez è un capitolo che si chiude per il Milan, ma che lascia un’eredità indelebile fatta di prestazioni indimenticabili e di un attaccamento alla maglia che raramente si vede nel calcio moderno. Il video saluto non è solo un messaggio ai tifosi e al club lombardo, ma anche un modo per il giocatore di ripercorrere con affetto e gratitudine un periodo della sua carriera che lo ha visto affermarsi tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale. Per i tifosi rossoneri, resta il ricordo di un campione che ha dato tutto per i colori del Diavolo, lasciando un segno profondo nel cuore di chi ama il Milan.