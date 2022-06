Interventuto durante Calciomerrcato l’Originale, Gianluca di Marzio, ha fatto il punto sul mercato del Milan

«Contatti tra la nuova proprietà e Maldini e Massara per arrivare all’accordo definitivo. La speranza è di far tutto entro la fine di questa settimana e non far slittare tutto alla prossima, vedremo se sarà così perchè permetterà al Milan di accellerare sugli obiettivi che hanno una concorrenza nota per alcuni nuova come nel caso di Renato Sanches. L’inserimento del Psg ha cambiato le condizioni vuole spendere di più c’è un ottimo rapporto Ocampos e il giocatore, il rischio che il Milan possa perdere renato Sanches esiste però il club fino a quando ci sarà una possibilità andrà avanti perchè il giocatore è stato individuato come piano A,B,C,D»

LAZETIC IN PRESTITO ? «Dipende da quali soluzioni adotterà la società, Lazetic al di là di prestiti o meno è un giocatore sul quale il Milan crede molto per il futuro, poi può darsi che un prestito può essere l’deale per farlo giocare con continuità»