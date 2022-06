Cagni: «Tomori e Kalulu mi piacciono molto, Pioli ha tirato fuori il meglio»

Luigi Cagni, ex allenatore di Serie A ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. dicendo la sua anche sui centrali difensivi del Milan

Luigi Cagni, ex allenatore di Serie A ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 dicendo la sua anche sui centrali difensivi del Milan:

«Io dico che se riusciranno ad acquistare i giocatori di cui si parla, sarà di nuovo molto competitiva l’anno prossima. E quindi se la Juve prende Koulibaly fa un colpo incredibile perché avrebbe i due centrali più forti del campionato insieme a Kalulu e Tomori del Milan che mi piacciono molto. Con Koulibaly insieme a De Ligt Farebbe non un passetto, ma un passo enorme. Sarebbe la coppia più forte del campionato. Non è un caso che le squadre vogliano rinforzarsi dietro. Ripeto: se la Juventus riesce a fare questo colpo, ritorna ad essere importante. Secondo me vale più di tutto il resto»

RITORNO DI ALLEGRI – «Lui, dopo due anni di sosta, aveva un po’ di ruggine. La squadra era buona, ma non all’altezza dell’Inter secondo me. Poi sono saltati fuori Milan e Napoli per merito dei rispettivi allenatori che hanno tirato fuori il meglio dai loro giocatori. Ma la Juventus secondo me ha fatto un risultato importante alla fine arrivando al quarto posto, riuscendo a quadrare un po’ le cose. E da qui si parte perché non esiste che si vince senza costruire. Basti ricordare che le vittorie della Juventus sono partite da Antonio Conte dopo che si erano cambiati un po’ di allenatori».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE