Cagliari Milan, la moviola dei giornali: promosso Di Bello

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Di Bello nel match Unipol Domus tra Cagliari e Milan è sufficiente, ecco il motivo

Prova sufficiente. Nell’anticipo del sabato sera della trentesima giornata di Serie A, il Milan ha battuto il Cagliari 0-1. Durante la partita da segnalare la richiesta di ammonizione da parte dei padroni di casa per una simulazione di Theo Hernandez e un contatto in area di rigore rossonera con Maignan in uscita con i pugni su Lovato.

Per la Gazzetta dello Sport la prova dell’arbitro vale il 6 in pagella: «La prima ammonizione arriva al minuto 77: ed è corretta (Bellanova entra in maniera imprudente su Messias). Prima vede tutto abbsatanza bene, compreso il non tocco di Bellanova su Theo Hernandez che richia il giallo. Sceglie di far giocare: gli riesce più si che no. Espelle un membro della panchina sarda per proteste»