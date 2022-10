Bucciantini: «Milan? La garanzia è il rapporto tra la squadra e Pioli»

Marco Bucciantini, noto opinionista, ha analizzato il momento del Milan di Pioli a pochi minuti dalla gara con la Juve

Intervistato da Sky, Marco Bucciantini ha parlato così del Milan:

«Il Milan subisce un po’ di emergenza nel momento in cui decide di affidarsi ad alcuni uomini. Il mercato è in panchina. Il rapporto Pioli-squadra è la grande garanzia del Milan. Sono curioso di dove gioca Pobega. Ho visto Tomori più distratto del solito e Gabbia non è abituato a giocare queste partite».