Braida: «Anni strepitosi con Berlusconi e Galliani, vi racconto di Sheva e Weah»

L’ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, è intervenuto questa sera negli studi di Sportitalia.

LE DICHIARAZIONI – «Il calcio è la mia grande passione mi ha dato la forza e la voglia, anche adesso che sono in serie B, ho l’entusiasmo di sempre perché il calcio è la mia vita, spero di rimanerci dentro finché vivo. L’occhio per i calciatori? Tutti noi abbiamo qualità, io quando vedo un calciatore ho la mia sensibilità. Ho visto Weah 3 volte e in lui vedevo un campione. Sheva, quando lo abbiamo visto, non ha giocato, però l’avevo visto in precedenza e vedevo le sue qualità, che sono tante. Molte volte ho preso scelte per intuizioni. Nel Milan, con un presidente strepitoso, tutto è stato strepitoso, Galliani. Non parliamo sempre del passato, però, parliamo anche del futuro. Mai preso nessuno guardando i giocatori solo in video. Algoritmi? Sono scelte, io sono per la tecnologia ma i giocatori vanno visti, deve essere l’uomo a scegliere».