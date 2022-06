Il direttore generale della Juventus Women Braghin è intervenuto ai microfoni di Tuttosport in occasione dei cinque anni dalla nascita della squadra bianconera. Le sue parole.

«La prossima stagione sarà la più difficile perché sarà più complicato confermarsi, per una serie di motivi. Perché partiremo dopo una stagione estenuante: ci sono l’Europeo e il preliminare di Champions il 18 agosto a eliminazione diretta. Perché non c’è più l’effetto novità-allenatore. Perché la concorrenza cresce moltissimo: Roma, Inter e Milan, più il Sassuolo outsider. Loro saranno più forti e noi più stanchi, giocando per due anni di fila».

