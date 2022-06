Botman Milan, Raimondi: «I rossoneri non parteciperanno ad aste»

In cima alla lista dei difensori per il Milan c’è sempre Sven Botman. Per l’olandese c’è la concorrenza del Newcastle, i rossoneri…

Claudi Raiomondi, intervenuto durante il tg di Sportmediaset ha fatto il punto sulla situazione: «Il Milan non parteciperà ad aste, per botman conterà la volontà del giocatore, il Milan potrebbe anche rimanere così ovvero provuovendo Kalulu titolare e preferendo investire poi quei soldi in altri reparti»