Borozan: «Origi Milan? Con la presenza di Ibra basta, altrimenti...»

Il dirigente e procuratore Vlado Borozan ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW dicendo la sua su Orgi e Ibrahimovic in ottica Milan:

«Se rimane Ibrahimovic Origi basta, sennò serve qualcun altro. Comunque la strada intrapresa dal Milan è ottimale a livello di programmazione. Adesso mi aspetto di vedere cosa faranno in difesa, ma sono una società che opera alla grande e con grande anticipo»

IBRAHIMOVIC – «Ha grossi problemi fisici che non gli consentono di allenarsi bene. Non credo che vorrà continuare a giocare ogni tanto per dieci/quindici minuti al massimo. Penso che capirà da solo se è il caso di smettere o abbandonare una carriera comunque stupenda»