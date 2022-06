Borkelmans: «De Ketelaere-Origi? Che dire, una coppia d’oro»

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Vital Borkelmans ha detto la sua sul giocatori del Belgio che interessano al Milan

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Vital Borkelmans, vice dell’ex Ct del Belgio Marc Wilmots tra il 2012 e il 2016, ha detto la sua sul giocatori del Belgio che interessano al Milan:

«Nel 2014 Origi segna alla Russia e diventa il più giovane calciatore belga ad aver mai segnato in nazionale. Aveva 17 anni e qualche mese. A fine torneo, concluso ai quarti di finale, Veniamo ricevuti al palazzo della regina Mathilde, e lei lo scambò Romelu Lukaku. E ovviamente tutti a ridere. Origi è così, un ragazzo d’oro, solare, disponibile. Un gran lavoratore»

PER IL MILAN? – «Assolutamente sì. Mi trovi una punta così abbordabile per costi, età, potenzialità. E poi non sente la pressione, ha sempre segnato gol importanti»

TANTI INFORTUNI – «È vero, ma quando sta bene è decisivo. Se il Liverpool ha vinto la Champions nel 2019 il merito è anche suo. Doppietta al Barcellona, gol in finale contro il Tottenham. Se non sei un top player, soprattutto da un punto di vista mentale, queste cose non le fai»

PREGI – «Forza fisica e velocità. Quando l’ho visto giocare la prima volta faceva l’esterno a Lilla, e credo che il suo ruolo sia questo. Negli ultimi due anni il vero Origi non si è visto, ma ha sempre avuto una grande forza mentale. Quando si mette in testa una cosa, è quella»

DIFETTI – «Non ne ha! A parte gli scherzi, non è mai stato uno da 20 gol a stagione. Del resto per molto tempo ha fatto l’ala offensiva. Nel 2014 lo portammo al Mondiale per l’imprevedibilità e l’estro. Sapevamo che uno così, partendo dalla panchina, avrebbe combinato qualcosa»

DECISIVO – «Quando non gioca mette il muso, ma non te lo fa pesare. Pur di giocare un minuto spaccherebbe il mondo. Contro la Russia lo mandammo a scaldare a inizio secondo tempo. Serviva uno che sfruttasse gli spazi. La sua forza più grande. Lo guardai negli occhi e dissi a Wilmots, ‘questo fa gol’. E infatti segnò»

ESTERNO – «Per me sì, ma può fare tutti i ruoli offensivi. Ormai fa la punta centrale da diversi anni, Klopp è stato bravo a migliorarlo»

MESSAGGI – «Ogni tanto sì. Conosco il padre, gli auguro il meglio. Il Milan fa un bel colpo. Già lo vedo insieme a Giroud…»

DE KETELAERE – «Guardi, sfonda una porta aperta… Lo conosco da quando era un bambino. I genitori sono amici, ci sentiamo sempre. Pensi che da piccolo era un talento del tennis, si divideva tra la racchetta e gli scarpini, poi a 16 anni ha scelto la strada giusta. Chi lo prende sta a posto per dieci anni»

DESCRIZIONE – «Lo considero un Totti belga, con le dovute proporzioni. Vede linee di passaggio che altri non vedono, ha una tecnica da 10 e lode, e poi nell’ultimo anno ha imparato a segnare. Con il Brugge ha giocato da falso 9 segnando quasi 20 gol»

SAELEMAEKERS – «All’Anderlecht giocava terzino destro, Pioli l’ha migliorato molto. Con De Ketelaere, però, il Milan farebbe un salto di qualità»

DE KETELAERE E ORIGI – «Beh, che dire? Una coppia d’oro»