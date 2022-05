Bonucci: «Scudetto? Peccato non esserci, per me lo vince l’Inter»

Leonardo Bonucci intervenuto a Dazn in un’intervista con Pierluigi Pardo tra le varie ha detto la sua sulla lotta scudetto

«Allgeri mi ha detto che ci ha nascosto il risultato finale in una bustina. Guardando le partite che mancano direi Inter, poi questo campionato ci ha riservato grandi sorprese fin dall’inizio, bello ed entusiasmante questa lotta fino alla fine peccato non esserci bastavano pochi punti in più pero da appassionati e amanti del calcio ci godiamo questa lotta per la scudetto e per la salvezza fino alla fine»

FUTURO – «Come già sanno tutti, per me la Juventus arriva prima di tutto. Milan? Quella scelta lì fu dettata da momenti di delusione, rabbia, frustrazione, che però sono stai puoi cancellati. Dagli errori si impara, si migliora, oggi sono contento di essere un esempio per i più giovani con la maglia della Juventus e spero di continuare ad esserlo almeno nei prossimi due anni, visto che ho un contratto fino al 2024».