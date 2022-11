Biglietti Milan Torino: info e dettagli utili per l’acquisto

Il Milan attraverso il proprio sito comunica i dettagli utili per l’acquisto dei biglietti del match di Coppa Italia contro il Torino

La Coppa Italia ritorna a San Siro: mercoledì 11 gennaio, alle 21.00, il Milan accoglierà il Torino per la sfida valevole l’accesso ai Quarti di finale. Per i rossoneri sarà il 13° confronto casalingo contro il Torino in Coppa Italia, dopo aver conquistato ben sette vittorie e tre pareggi nei precedenti. L’ultimo incontro casalingo contro i granata, sempre valido per gli Ottavi, risale alla stagione 2020/21 quando il Milan si impose ai rigori per 5-4.

PREZZI E PROMOZIONI

I biglietti per Milan-Torino sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket. Grazie alla speciale promo “Red&Black Week“, il prezzo dei biglietti parte da 12€ fino a un massimo di 40€ nella Tribuna Rossa.

Sarà possibile usufruire delle promozioni dedicate secondo le seguenti modalità:

Promo Red&Black Week : dalle ore 12.00 di venerdì 25 novembre fino alle ore 23.59 di lunedì 28 novembre sarà presente la speciale promo “ Red&Black Week “.

: dalle ore 12.00 di venerdì 25 novembre fino alle ore 23.59 di lunedì 28 novembre sarà presente la speciale promo “ “. Promo Friends: dalle ore 12.00 di martedì 29 novembre sarà invece attiva la promo “Friends“, che prevede l’acquisto di un secondo biglietto scontato a un euro se abbinato a un biglietto intero nello stesso settore.

CLUB 1899

Club 1899 è l’esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive dello stadio di San Siro. Per Milan-Torino di Coppa Italia la vendita dei prodotti Club 1899 sarà attivata contestualmente all’inizio delle vendite dei biglietti, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.