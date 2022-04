Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale fa sapere le modalità d’acquisto per i biglietti della sfida di Serie A contro la Fiorentina

Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale fa sapere le modalità d’acquisto per i biglietti della sfida di Serie A contro la Fiorentina:

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, compresi i bambini di qualsiasi età, dovranno essere muniti di biglietto. Ti consigliamo di usare il formato PDF sul tuo smartphone oppure stamparlo e portarlo con te.



A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.24 del 24 Marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, dal 1 Aprile 2022, l’accesso allo stadio è possibile soltanto ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass “base”, ottenibile da chi:



ha fatto la vaccinazione ; a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose (valido dopo 15 gg), seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster);

; a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose (valido dopo 15 gg), seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster); è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o ad antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;

nelle ultime 72 ore o ad nelle 48 ore precedenti; è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi;

L’obbligo del Green Pass non si applica invece alle seguenti categorie di persone:



bambini sotto i 12 anni;

soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione in possesso di idonea certificazione medica;

All’accesso dovrai fornire una Green Pass con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.



Non sarà possibile effettuare il test antigenico rapido o molecolare presso lo Stadio San Siro.



Si ricorda inoltre che è necessario indossare una mascherina di tipo FFP2 o superiore per tutta la durata della permanenza all’interno dello stadio.



Il Vostro Supporto

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole: