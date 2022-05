Silvio Berlusconi, intervistato ai microfoni del Tg5 dopo la storica promozione del Monza in Serie A ha detto la sua sul derby con il Milan

«Il derby con il Milan in Serie A? Non saprò dove starà il cuore. Vedremo, sarà difficile e farò riflessioni profonde. È un sogno che sembrava impossibile soprattutto per i cittadini di Monza. Il Monza è stato fondato nel 1912 e in 110 anni non era mai andato in Serie A, mentre la provincia e la città stessa se lo meritavano. Nella provincia ci sono 870mila abitanti e oltre 74mila tra partite iva e imprese, è una provincia molto laboriosa e si merita di avere una squadra che bene la rappresenti nel massimo campionato. Vincere scudetto e Champions? L’ho detto ridendo, era una boutade. Al Milan ho vinto otto Coppe campioni e cinque scudetti, oggi sono ancora il presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Abbiamo vinto 29 trofei, dallo scudetto alla coppa del mondo»